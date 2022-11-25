У себя в Instagram популярная украинская певица Наталья Могилевская разместила фотографию с маленькой девочкой.

Как сообщает Politeka.net, Наталья Могилевская с первых дней вторжения россии в Украину дает благотворительные концерты и рассказывает о том, что происходит в Украине. На этот раз популярная украинская певица Наталья Могилевская отреагировала в Instagram на щемящее фото девочки на АЗС, которое вчера облетело Сеть.

На снимке маленькая украинка изображена на одной из АЗС Киева – родители привезли ребенка туда, чтобы подключить к электросети нужный для жизни девочки ингалятор. Дома у семьи такой возможности нет из-за постоянных обстрелов наших ТЭЦ российскими оккупантами и аварийных отключений света по всей Украине.

У себя в Instagram Наталья Могилевская разместила эту фотографию с маленькой девочкой.

"Киев, 2022. Семья приехала на заправку, чтобы включить в сеть и использовать ингалятор, крайне необходимый маленькой дочери", - подписала фото Наталья Могилевская.

Пользователи сети посочувствовали маленькой девочке и нааписали, все что думают о путине и его шайке российских вояк: "Это так разрывает сердце", "Ну пуйло просто мастер воевать с женщинами и детьми. Когда же он уже подохнет вместе со своими утырками", "Береги Господи наших детей", "Горите в аду, нелюди российские...".

Напомним, Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

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Как Politeka сообщала, Кондратюк вспомнил, как бесило поведение Могилевской во время совместной работы.