Українська співачка Злата Огневич, друга "Холостячка", вирішила поговорити з українцями про те, як покращити дім, коли немає світла.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка, відома артистка та друга «Холостячка» щодня спілкується з шанувальниками в Інстаграм. Злата любить ділитися корисними знахідками та часто розповідає про те, що купує для свого будинку у Києві.

Цього разу вона відреагувала на зауваження українців, які спочатку хейтіли її за одну покупку, а потім просили дати адресу, де вона її зробила.

«А коли я казала, що треба купити портативні газові пальники, то ви мене хейтіли! А тепер багато питань, де купити!

Не забувайте про правила безпеки: готуєте і знаходитесь поруч, контролюєте цей процес; провітрюєте приміщення після приготування їжі; балони зберігати якнайдалі від джерел вогню» - зауважила Злата.

Раніше Злата показала себе в незвичному образі, похвалилася обновкою і пожартувала з приводу буднів кожної українки без світла. За її словами, вона вирушила до району Дарниці у Києві, поки в неї вдома немає електрики.

При цьому вона встигла протягом 15 хвилин свого перебування на заправці, втратити телефон і за такий же час його знову виявити.

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