Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, известная артистка и вторая «Холостячка» каждый день общается с поклонниками в Инстаграм. Злата любит делиться полезными находками и часто рассказывает о том, что покупает для своего дома в Киеве.
В этот раз она отреагировала на замечания украинцев, которые сначала хейтили ее за одну покупку, а потом просили дать адрес, где она ее совершила.
«А когда я говорила, что надо купить портативные газовые горелки, вы меня хейтили! А теперь много вопросов, где купить!
Не забывайте же о правилах безопасности: готовите и находитесь рядом, контролируете этот процесс; проветриваете помещение после приготовления еды; баллоны хранить как можно дальше от источников огня» - подметила Злата.
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Ранее Злата показала себя в непривычном образе, похвасталась обновкой и отшутилась по поводу будней каждой украинки без света. По ее словам, она отправилась в район Дарницы в Киеве, пока у нее дома нет электричества.
При этом она успела в течении 15 минут, своего пребывания на заправке, потерять телефон и за такое же время его снова обнаружить.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.