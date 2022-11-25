Украинская певица Злата Огневич, вторая "Холостячка", решила поговорить с украинцами о том, как улучшить дом, когда нет света.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, известная артистка и вторая «Холостячка» каждый день общается с поклонниками в Инстаграм. Злата любит делиться полезными находками и часто рассказывает о том, что покупает для своего дома в Киеве.

В этот раз она отреагировала на замечания украинцев, которые сначала хейтили ее за одну покупку, а потом просили дать адрес, где она ее совершила.

«А когда я говорила, что надо купить портативные газовые горелки, вы меня хейтили! А теперь много вопросов, где купить!

Не забывайте же о правилах безопасности: готовите и находитесь рядом, контролируете этот процесс; проветриваете помещение после приготовления еды; баллоны хранить как можно дальше от источников огня» - подметила Злата.

Ранее Злата показала себя в непривычном образе, похвасталась обновкой и отшутилась по поводу будней каждой украинки без света. По ее словам, она отправилась в район Дарницы в Киеве, пока у нее дома нет электричества.

При этом она успела в течении 15 минут, своего пребывания на заправке, потерять телефон и за такое же время его снова обнаружить.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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