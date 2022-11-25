Популярна актриса Ксенія Мішина нещодавно вирушила до Хорватії на нові зйомки разом із колегами для нової кінострічки. Вона також вчить мову і встигла поділитися цікавими кадрами з лаштунками.

Не забуває Ксенія також показувати в Інстаграмі про те, що відбувається в країні і ділитися думкою. Нерідко артистку, як і її колег, обурює поведінку артистів із Росії.

«А мені цікаво, чи росіяни взагалі розуміють, що тепер є частиною терористичної корпорації? Надія залишилася тільки у кримчан, що ми одного разу витягнемо їх із цього лайна» - пише Ксенія.

«Щось важкувато йде хорватська мова. Нічого не розумію, але сміюся за компанію!

Ви навіть не уявляєте, наскільки я маю емоційну природу! Але щодня вивчаючи себе і цей світ, я все більше розумію, що не буває поганих ситуацій, бувають тяжкі реакції на ці ситуації. А з розумінням – все змінюється», - заявила Мішина.

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