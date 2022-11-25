Украинская актриса, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина высказалась о россиянах, которые раздражают больше всего.

Популярная актриса Ксения Мишина недавно отправилась в Хорватию на новые съемки вместе с коллегами для новой киноленты. Она также учит язык и успела поделиться интересными кадрами с закулисья.

Не забывает Ксения также показывать в Инстаграм о том, что происходит в стране и делиться мнением. Нередко артистку, как и ее коллег, возмущает поведение артистов из рф.

«А мне интересно, россияне вообще понимают, что теперь являются частью террористической корпорации? Надежда осталась только у крымчан, что мы однажды вытащим их из этого лайна» - пишет Ксения.

«Что-то тяжеловато идет хорватский язык. Ничего не понимаю, но смеюсь за компанию!

Вы даже не представляете, насколько у меня эмоциональная природа! Но каждый день изучая себя и этот мир, я все больше понимаю, что не бывает плохих ситуаций, бывают тяжелые реакции на эти ситуации. А с пониманием – все меняется» - заявила Мишина.

Напомним, "Это сплошной кошмар": Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Ноги, как спички: Кендалл Дженнер в колготках сверкнула модельными прелестями.

Также Politeka писала, что "Зал не умолкал": Билык показала, как ее встречали на концертах в Израиле, видео.