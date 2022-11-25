Популярная актриса Ксения Мишина недавно отправилась в Хорватию на новые съемки вместе с коллегами для новой киноленты. Она также учит язык и успела поделиться интересными кадрами с закулисья.
Не забывает Ксения также показывать в Инстаграм о том, что происходит в стране и делиться мнением. Нередко артистку, как и ее коллег, возмущает поведение артистов из рф.
«А мне интересно, россияне вообще понимают, что теперь являются частью террористической корпорации? Надежда осталась только у крымчан, что мы однажды вытащим их из этого лайна» - пишет Ксения.
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«Что-то тяжеловато идет хорватский язык. Ничего не понимаю, но смеюсь за компанию!
Вы даже не представляете, насколько у меня эмоциональная природа! Но каждый день изучая себя и этот мир, я все больше понимаю, что не бывает плохих ситуаций, бывают тяжелые реакции на эти ситуации. А с пониманием – все меняется» - заявила Мишина.
Напомним, "Это сплошной кошмар": Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.
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