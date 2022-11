Як повідомляє Politeka.net, ракетна атака з моря і неба росіян розпочалася 23 листопада в обід і завершилася руйнуванням багатьох об'єктів інфраструктури та екстреними відключеннями світла. Втім, ніхто не падає духом, адже переконані – краще без світла, ніж із росіянами.

Крім того, ненависть та гнів українців до росіян зростає після кожного такого удару. На відключення світла емоційно відреагував лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя в Інстаграм.

Лідер гурту "Антітіла" Тарас Тополя опублікував фото чорного квадрата. А також написав повідомлення для окупантів.

"Київ. Вечір – двісті сімдесят четвертий. Настрій – fcuk yuo ocucpunt! Місяць – can't you see? Окупант, бачиш величезний fcuk? А він тут. Бачиш ненависть? А вона тут є! Бачиш своє майбутнє? Мабуть, його у тебе немає. Поки ми живі. А ми переможемо! Слава ЗСУ!", - зазначив Тарас Тополя.

У коментарях українці зазначили, що чорний квадрат дуже доречний для послання до росіян - адже на них чекає в майбутньому лише морок: "Все у нас буде добре - ми вистоємо, а от росіяни взагалі знають, що їхню країну терористами визнали? У них усіх немає майбутнього". ", "Як же це точно", "Чорна картинка доречна, тому що дуже скоро росіяни крім назавжди чорного нічого більше не побачить".

