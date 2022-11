Как сообщает Politeka.net, ракетная атака с моря и неба россиян началась 23 ноября в обед и завершилась разрушением многих объектов инфраструктуры и экстренными отключениями света. Впрочем, никто не падает духом, ведь убеждены – лучше без света, чем с россиянами.

Кроме того, ненависть и гнев украинцев к россиянам возврастает после каждого такого удара. На отключение света эмоционально отреагировал лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя в Инстаграм.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя опубликовал фото черного квадрата. А также написал сообщение для оккупантов.

"Киев. Вечер – двести семьдесят четвертый. Настроение – fcuk yuo ocucpunt!!! Луна – can't you see? Оккупант, видишь огромный fcuk ? А он здесь. Видишь ненависть? А она здесь есть! Видишь свое будущее? Верно, его у тебя нет. Пока мы живы. А мы победим! Слава ВСУ!", - отметил Тарас Тополя.

В комментариях украинцы отметили, что черный квадрат очень уместен для послания к россиянам - ведь их ждет в будущем только мрак: "Все у нас будет хорошо - мы выстоим, а вот россияне вообще знают, что их страну террористами признали? У них всех нет будущего", "Как же это точно", "Черная картинка уместна, потому что очень скоро россияне кроме навсегда черного ничего больше не увидит".

