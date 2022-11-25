Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка потішила шанувальників свіжою танцювальною композицією під назвою "Мама-зима" та лірик-відео до неї.

"Ця зима є, мабуть, однією з найскладніших для кожного українця. Але я впевнена, що незважаючи на всі перешкоди, ми обов’язково вистоїмо. Бо та безмежна любов та жага до життя, що притаманні українському народу, наділяє кожного з нас неабиякою силою. «Мама-зима» вже на всіх цифрових платформах, щоб нагадати вам: світло, що є всередині нас здатне розчинити будь-яку темряву. А кохання та віра в свої сили зігріють навіть у найсильніший холод. Все буде Україна", — наголосила Настя Каменських.

Шанувальники в коментарях бурхливо відреагували на нову роботу співачки:

"Сьогодні зранку вже співаю цю пісню на репіті😍";

"Пісня просто неймовірна❤️🔥";

"Саундтрек цієї зими ☃️";

"Чудова пісня! Ваш голос неймовірний, прекрасна українська!";

"це не пісня, а кайф🔥 дууже круто, вже навіть слова знаю 😂";

"Дякую, за такі прекрасні слова натхнення 🥰";

"Настю, дякую вам за те, що в такий складний час ви продовжуєте дарувати нам свою творчість";

"Вітаю з релізом❤️ А ми обов'язково вистоїмо і переможемо, ми ж українці".

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