В этот раз на своей странице в Instagram артистка порадовала поклонников свежей танцевальной композицией под названием "Мама-зима" и лирик-видео к ней.

"Эта зима является, пожалуй, одной из самых сложных для каждого украинца. Но я уверена, что несмотря на все препятствия, мы обязательно выстоим. Потому что та безграничная любовь и жажда жизни, присущая украинскому народу, наделяет каждого из нас большой силой. «Мама-зима» уже на всех цифровых платформах, чтобы напомнить вам: свет, который есть внутри нас, способен растворить любую тьму. А любовь и вера в свои силы согреют даже в самый сильный холод. Все будет Украина", — подчеркнула Настя Каменских.

Поклонники в комментариях бурно отреагировали на новую работу певицы:

"Сегодня утром уже пою эту песню на репите";

"Песня просто невероятная❤️🔥";

"Саундтрек этой зимой ☃️";

"Великолепная песня! Ваш голос невероятный, прекрасный украинский!";

"это не песня, а кайф🔥 очень круто, уже даже слова знаю 😂";

"Спасибо, за такие прекрасные слова вдохновения 🥰";

"Настя, благодарю вас за то, что в такое сложное время вы продолжаете дарить нам свое творчество";

"Поздравляю с релизом❤️ А мы обязательно выстоим и победим, мы же украинцы".

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.