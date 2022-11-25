В этот раз на своей странице в Instagram артистка порадовала поклонников свежей танцевальной композицией под названием "Мама-зима" и лирик-видео к ней.
"Эта зима является, пожалуй, одной из самых сложных для каждого украинца. Но я уверена, что несмотря на все препятствия, мы обязательно выстоим. Потому что та безграничная любовь и жажда жизни, присущая украинскому народу, наделяет каждого из нас большой силой. «Мама-зима» уже на всех цифровых платформах, чтобы напомнить вам: свет, который есть внутри нас, способен растворить любую тьму. А любовь и вера в свои силы согреют даже в самый сильный холод. Все будет Украина", — подчеркнула Настя Каменских.
Поклонники в комментариях бурно отреагировали на новую работу певицы:
"Сегодня утром уже пою эту песню на репите";
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"Песня просто невероятная❤️🔥";
"Саундтрек этой зимой ☃️";
"Великолепная песня! Ваш голос невероятный, прекрасный украинский!";
"это не песня, а кайф🔥 очень круто, уже даже слова знаю 😂";
"Спасибо, за такие прекрасные слова вдохновения 🥰";
"Настя, благодарю вас за то, что в такое сложное время вы продолжаете дарить нам свое творчество";
"Поздравляю с релизом❤️ А мы обязательно выстоим и победим, мы же украинцы".
Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.
Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.
Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.