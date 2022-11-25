Популярна Інстаграм модель, зірка реаліті-шоу про свою родину Кайлі Дженнер разом із сестрами завжди у центрі уваги. Дівчина звикла до бурхливої ​​реакції на свої фото, особливо із близькими.

Цього разу Кайлі вирішила подуріти з сестрою Кендалл – всесвітньо відомою моделлю, яка отримує значні суми за один вихід на подіум. Багато хто далеко не завжди добре реагують на зіркові образи і навіть зовнішність дівчат.

Але перебувають і ті, хто без розуму від сімейства Кардаш'ян-Дженнер:

«Ви удвох завжди змушуєте мене посміхатися; щасливої ​​подяки 🦃; Краще дивитись футбол, а не НФЛ; Чому Кендалл схожа на стрункого чоловіка; Їхній ботокс видно 😂; не сміються вони з нас бідняками 😔; Ви знаєте, що ви багаті, коли у вас є вітальня поруч із вітальнею по діагоналі від іншої вітальні 😂».

Домашні кадри дівчина залишає собі, всіляко наголошуючи на фігурі. Відомо, що Дженнер наслідувала сестру Кім і помітно підправила фігуру - зробила тонку талію і пишні стегна, вторячи їй.

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