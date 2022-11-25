Популярная Инстаграм модель, звезда реалити-шоу о своей семье Кайли Дженнер вместе с сестрами всегда в центре внимания. Девушка привыкла к бурной реакции на свои фото, особенно с близкими.
В этот раз Кайли решила подурачиться с сестрой Кендалл – всемирно известной моделью, которая получает внушительные суммы за один выход на подиум. Многие далеко не всегда лестно реагируют на звездные образы и даже внешность девушек.
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Но находятся и те, кто без ума от семейства Кардашьян-Дженнер:
«Вы вдвоем всегда заставляете меня улыбаться; счастливого благодарения 🦃; Лучше смотреть футбол, а не НФЛ; Почему Кендал похожа на стройного мужчину; Их ботокс видно 😂; не смеются они над нами бедняками 😔; Вы знаете, что вы богаты, когда у вас есть гостиная рядом с гостиной по диагонали от другой гостиной 😂».
Домашние кадры девушка оставляет себе, всячески делая акцент на фигуре. Известно, что Дженнер последовала примеру сестры Ким и заметно подправила фигуру – сделала тонкую талию и пышные бедра, вторя ей.
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