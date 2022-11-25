Як повідомляє Politeka.net, 24 жовтня, центр української столиці поринув у темряву. У Києві, як і в інших містах України, змушені заощаджувати електрику для підтримки стабільної роботи енергосистеми після обстрілу з боку росії. Українська телеведуча Катерина Осадча у Instagram-Stories розповіла, чому українців все одно не зламати.

Катя Осадча розповіла, що вранці зібрала речі посеред темряви, але все ж таки приїхала на роботу, щоб тримати українців у курсі подій. Крім того, вона приїхала на інтерв'ю, де теж не було світла, тому довелося підніматися на верхні поверхи пішки і робити макіяж під світлом ліхтаря. При цьому телеведуча не сумує та каже, що підніматися пішки – це корисно для здоров'я.

"Коли працюєш на телебаченні за відсутності світла. Але все ще працюємо, знімаємо, шукаємо та не зупиняємось", - зазначила Катя Осадча.

Також телеведуча зазначила, що в Україні почали розгортати "пункти незламності", які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Скористатися ними можуть всі, хто потребує допомоги.

"Наша велика незламність! На болотах ніяк не можуть зрозуміти, що ми гратимемося біля багаття на подвір'ї і спілкуватимемося за допомогою голубиної пошти, але ніколи не перестанемо боротися", - додала Катя Осадча.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.