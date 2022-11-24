Як зазначила Катерина Осадча, зараз найбільша проблема пошуку – це громадянські заручники, яких також нещадно катують.

Ведуча та засновниця проекту з пошуку зниклих "Знайти своїх" Катерина Осадча розповіла, що кількість запитів на пошук людей не зменшилася, втім, запити стали складнішими. Оскільки найчастіше розшукують ту людину, яка, найімовірніше, потрапила до російського полону. Крім того, у "Сніданку з 1+1" вона детальніше повідомила про громадянських українців у російському полоні.

Як зазначила Осадча, зараз найбільша проблема пошуку – це громадянські заручники, яких за міжнародним гуманітарним правом брати в полон не можна, але росіяни ігнорують усі міжнародні норми.

"За міжнародним правом, це називається "громадянський заручник", тому що в полон цивільних брати не можна. І проблема також у тому, що їх не можна обміняти, тому що цивільних не обмінюють", - пояснила Катерина Осадча усю складність пошуку таких українців.

Катерина Осадча також поділилася, що громадянських українців у полоні катують навіть музикою.

"Мучають музикою, у це важко повірити. Спершу навіть не повірила, що таке може бути. Коли мені про це розповідали правозахисники, мені здавалося, можливо, трохи перебільшення. Але потім мені вже самі громадянські заручники, яких випускали, розповідали, що їх катують навіть музикою. У камері вмикають гімн Радянського Союзу! Я вже не кажу про всі найжахливіші тортури…” – додала ведуча.

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