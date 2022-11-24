Популярна українська телеведуча Катерина Осадча відверто розповіла, як збиралася на роботу без світла та води.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя у повний зріст показала свій новий образ для зйомок.

"В нас є денне світло, тепло наших сердець і зв’язок між нами, який значно міцніший за мобільний. Нас хочуть поставити на коліна, найпідступнішими, терористичними методами. Сухий шампунь, вода з пляшки, акумулятори і повербанки. Сьогодні збиралась на роботу навпомацки, але нічого, аби скоріше перемога!", — зізнається Осадча.

Українці в коментарях підтримали ведучу та діляться тим, як вони перживають цей складний час:

"Катюша!В моїх очах Ви-справжній герой!❤️";

"Без світла🥺вже понад 30 годин, але нічого, все витримаємо🙏перемога за нами";

"Може не бути світла,води і т.д., головне, що ми українці вільні та незламні ❤️";

"Без світла, але з вірою у серці💙💛 все буде Україна!";

"Без світла, тепла, води. Живемо на 13- му поверсі. )))Зато зарядка для попи дуже класна. З дитиною вниз і нагору на руках дуже классно прокачує. Нас не побороти. 💪";

"Без світла, тепла та води, є лише слабий моб зв'язок. Але нічого, це не біда, головне перемога та тепло в серцях";

"Без світла і води! Але ми добре підготувалися і нас вже нічим не злякати 😁 ще на крок ближче до перемоги 😌".

Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.

Як Politeka повідомляла, Осадча вразила домашнім фото з синами від Горбунова.

Також Politeka писала, що Катерину Осадчу покарали за правдиві новини з України, ведуча емоційно відреагувала.