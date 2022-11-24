Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя у повний зріст показала свій новий образ для зйомок.
"В нас є денне світло, тепло наших сердець і зв’язок між нами, який значно міцніший за мобільний. Нас хочуть поставити на коліна, найпідступнішими, терористичними методами. Сухий шампунь, вода з пляшки, акумулятори і повербанки. Сьогодні збиралась на роботу навпомацки, але нічого, аби скоріше перемога!", — зізнається Осадча.
Українці в коментарях підтримали ведучу та діляться тим, як вони перживають цей складний час:
"Катюша!В моїх очах Ви-справжній герой!❤️";
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"Без світла🥺вже понад 30 годин, але нічого, все витримаємо🙏перемога за нами";
"Може не бути світла,води і т.д., головне, що ми українці вільні та незламні ❤️";
"Без світла, але з вірою у серці💙💛 все буде Україна!";
"Без світла, тепла, води. Живемо на 13- му поверсі. )))Зато зарядка для попи дуже класна. З дитиною вниз і нагору на руках дуже классно прокачує. Нас не побороти. 💪";
"Без світла, тепла та води, є лише слабий моб зв'язок. Але нічого, це не біда, головне перемога та тепло в серцях";
"Без світла і води! Але ми добре підготувалися і нас вже нічим не злякати 😁 ще на крок ближче до перемоги 😌".
Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.
Як Politeka повідомляла, Осадча вразила домашнім фото з синами від Горбунова.
Також Politeka писала, що Катерину Осадчу покарали за правдиві новини з України, ведуча емоційно відреагувала.