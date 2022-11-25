Как сообщает Politeka.net, 24 октября, центр украинской столицы погрузился в темноту. В Киеве, как и в других городах Украины, вынуждены экономить электричество для поддержки стабильной работы энергосистемы после обстрелов со стороны россии. Украинская телеведущая Катерина Осадчая в Instagram-Stories рассказала, почему украинцев все равно не сломить.

Катя Осадчая рассказала, что утром собрала вещи посреди темноты, но все же приехала на работу, чтобы держать украинцев в курсе событий. Кроме того она приехала на интервью, где тоже не было света, потому пришлось подниматься на верхние этажи пешком и делать макияж под светом фонаря. При этом телеведущая не унывает и говорит, что подниматься пешком - это полезно для здоровья.

"Когда работаешь на телевидении при отсутствии света. Но все еще работаем, снимаем, ищем и не останавливаемся", - отметила Катя Осадчая.

Также телеведущая отметила, что в Украине начали развертывать "пункти незламності", которые обеспечивают граждан теплом, электроэнергией и стабильной связью. Воспользоваться ими могут все нуждающиеся в помощи.

"Наша великая несокрушимость! На болотах никак не могут понять, что мы будем грется возле костра в дворе и общаться с помощью голубиной почты, но никогда не перестанем бороться", - добавила Катя Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.