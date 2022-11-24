Популярна українська телеведуча Катерина Осадча звернулася до українців після масованих ракетних ударів рф по інфраструктурі України.

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram.

Так, цього разу телезірка опублікувала фото із нагородою від Національної поліції.

Катерина додала, що нагорода від Нацполіції – це відзнака усіх волонтерів та телепошуку «Знайти своїх».

" Ми не здамося, ми будемо працювати, відновлювати, шукати, нас не зупинити. Щирі співчуття пораненим після підступного нападу терориста. Ми будемо мститися до кінця наших днів", - резюмувала телеведуча.

"Велика подяка Вам,Катю, і всім,хто допомогає !!! Вітаю з нагородою !!! Переможемо!!!", " Слава Україні💪 низький уклін Вам Катерина🙏🫶 вперед до перемоги", "Катю, дякую вам за вашу невпинну роботу і добре серце", " Дякуємо Катю, Ви так багато робите для нашої країни.Здоров'я вашій родині", " Співчуваємо постраждалим. Рухаємось до перемоги разом!", " Дякуємо Катю, Ви так багато робите для нашої країни.Здоров'я вашій родині", - пишуть у коментарях підписники Катерини Осадчої.

Нагадаємо, Осадча звернулася до українців після "одкровень" Земфіри.

Як Politeka повідомляла, Осадча вразила домашнім фото із синами від Горбунова.

Також Politeka писала, що Катерину Осадчу покарали за правдиві новини з України, яка веде емоційно відреагувала.