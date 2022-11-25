Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка після початку повномасштабного вторгнення почала активно будувати кар'єру співачки. Зірка і до цього намагалася, але тоді в неї не зайшла її єдина пісня "Ями" та Леся засмутилася. Зараз композиції Нікітюк стають досить успішними і потрапляють у тренди Ютуба. А цього разу зірка поділилася новою піснею, яка стала одразу хітом ТікТока.

Відео набрало десятки тисяч лайків та тисячі коментарів:

"Красуня, пісня супер, продовжуй у тому ж дусі", "Крутий трек. І голос неймовірний", "Кайфую від цього голосу. І пісні круті", "Який голос, молодець", "Неймовірно, але красиво. Розумниця, Леся" , "Леся, ти молодець, пісні просто вогонь. Чекаємо на наступні шедеври і дякуємо", "Леся дуже красиво, чекаємо нових пісень", "Леся ти розумничка і голос у тебе хороший а пісні то бомба взагалі".

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" зробив Лесі Нікітюк сміливу пропозицію

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк показала приклад, що продовжує робити, незважаючи на відсутність світла.

А ще Politeka писала, що Нікітюк сказала, чи відреагувала Софія Ротару на переспівування її хіта



