Тедущая Леся Никитюк показала на своей странице в Instagram-Stories, что продолжает делать несмотря на неудобства.

Как сообщает Politeka.net, после очередных массированных ракетных обстрелов Украины 23 ноября, украинцы приходят в себя в неудобных для себя условиях - приходится выкручиваться без света. Ведущая Леся Никитюк показала на своей странице в Instagram-Stories, что продолжает делать несмотря на неудобства.



Так, ведущая Леся Никитюк поделилась, что даже без света продолжает делает ремонт со своим верным четырехлапым напарником - Рафиком.

Она опубликовала кадры из недостроенного дома с голыми стенами и полом - в углу лежали мешки с цементом, а на них сверху сидел любимец телеведущий. Он словно сторожевой пес охранял материалы для ремонта и строительства.

"Украинцы настолько крутые, что умываются Моршенской, Боржоми и Аква Панною, а некоторые настолько крутые, что даже ремонт делают", - рассказала Леся Никитюк.

Стоит отметить, что Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Через год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка", а с 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Напомним, что Леся Никитюк призналась, почему еще не смогла выйти замуж.

Как сообщала Politeka, мама Леси Никитюк ответила хейтерам звездной дочери.

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