Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая после начала полномасштабного вторжения начала активно строить карьеру певицы. Звезда и до этого пыталась, но тогда у нее не зашла ее единственная песня "Ямы" и Леся расстроилась. Сейчас же композиции Никитюк становятся довольно успешными и попадают в тренды Ютуба. А в этот раз звезда поделилась новой песней, которая стала сразу хитом ТикТока.

Видео набрало десятки тысяч лайков и тысячи комментариев:

"Красотка, песня супер, продолжай в том же духе", "Крутой трэк. И голос невероятный", "Кайфую от этого голоса. И песни крутые", "Какой голос, молодец", "Невероятно, но красиво. Умница, Леся", "Леся, ты молодец, песни просто огонь. Ждем следующих шедевров и благодарим", "Леся очень красиво, ждем новых песен", "Леся ты умничка и голос у тебя хороший а песни то бомба вообще".

Напомним, победитель "Голоса країни" сделал Лесе Никитюк смелое предложение

Также Politeka сообщала, что Никитюк показала пример, что продолжает делать несмотря на отсутствие света

А еще Politeka писала, что Никитюк сказала, отреагировала ли София Ротару на перепевку ее хита



