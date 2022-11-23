Как сообщает Politeka.net, песня «Только только», ставшая кавером на русскоязычный хит Софии Ротару "Только этого мало", всего за 6 дней получила на YouTube миллион просмотров.

Напомним, что песня «Только, только» в исполнении Леси Никитюк посвящена увольнению Херсона.

«Браво, Лесюня! Давно ждала твой новый хит! Это именно то, что нужно сейчас! Слава Украине, Слава ВСУ!», «Браво Леся. Давай нам больше песен. Ты талант, а голос невероятный, Ты же украинка. Ждем...», «Лесичка! Твои хиты – друг друга лучше! Голос – просто бомба! Большая сцена по тебе плачет! Наверное, живая рыба на горячей сковородке так не корчится, как русские от твоих песен! Ты талантище, во всем! С такими патриотами Украина обязательно победит!» - пишут украинцы восторженные комментарии.

Интересно, что некоторые даже успел подумать, что это звучит голос Софии Ротару, которая решила подарить своему хиту новую жизнь:

«Какой чудесный голос. Я сначала подумала, что это Ротару. Такая талантливая наша Леся. Спасибо за такую ​​песню. Ждем новых».

И вот стало известно, отреагировала ли на кавер своей песни сама Ротару. Как оказалось, известная певица еще не выходила на связь с Никитюк:

«Спасибо за просмотры и комментарии. Жду коммент Софии Михайловны», - сообщила телеведущая на своей инстаграм-странице.

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