Напомним, на днях Леся Никитк сообщила что ее кавер на хит Софии Ротару собрал миллион просмотров.
При этом на песню «Только, только» пока не отреагировала сама София Михайловна. Никитюк призналась, что ждете е комментария.
А вот ее поклонники, друзья и коллеги с реакцией не замедлили.
«Очень стильно!», - сделал Никитюк комплмент судья шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский.
«Невероятная», - оценила новый образ телеведущей Наталья Денисенко.
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А вот победитель 11 сезона «Голосу країни» Сергей Лазановский продолжает надеяться на внимание Леси.
Напомним, ранее парень даже признавался Никитюк в любви и назіваел телеведущую своим кумиром.
«Так хочется познакомиться с этой невероятной личностью», - говорил Лазановский.
В попытках обратить на себя внимание артист даже записал кавер на песню Леси «Ямы».
В этот раз, на волне успеха новой песни Леси Никитюк «Только, только» Сергей предложил телеведущей сделать коллаборацию.
«Гоу колабу», - написал Лазановский в комментариях.
Его предложение пока осталось без ответа и реакции Леси.
Напомним, Никитюк сравнили с Тринити.
Также сообщалось, что мама Никитюк ответила хейтерам дочери.
Кроме того, Politteka.net писала, что Никитюк объяснила, почему до сих пор без мужа.