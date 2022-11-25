Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым достижением, а в ответ получила множество комплиментов и любопытное предложение.

Напомним, на днях Леся Никитк сообщила что ее кавер на хит Софии Ротару собрал миллион просмотров.

При этом на песню «Только, только» пока не отреагировала сама София Михайловна. Никитюк призналась, что ждете е комментария.

А вот ее поклонники, друзья и коллеги с реакцией не замедлили.

«Очень стильно!», - сделал Никитюк комплмент судья шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский.

«Невероятная», - оценила новый образ телеведущей Наталья Денисенко.

А вот победитель 11 сезона «Голосу країни» Сергей Лазановский продолжает надеяться на внимание Леси.

Напомним, ранее парень даже признавался Никитюк в любви и назіваел телеведущую своим кумиром.

«Так хочется познакомиться с этой невероятной личностью», - говорил Лазановский.

В попытках обратить на себя внимание артист даже записал кавер на песню Леси «Ямы».

В этот раз, на волне успеха новой песни Леси Никитюк «Только, только» Сергей предложил телеведущей сделать коллаборацию.

«Гоу колабу», - написал Лазановский в комментариях.

Его предложение пока осталось без ответа и реакции Леси.

Напомним, Никитюк сравнили с Тринити.

Также сообщалось, что мама Никитюк ответила хейтерам дочери.

Кроме того, Politteka.net писала, что Никитюк объяснила, почему до сих пор без мужа.