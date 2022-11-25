Популярна український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатоліч, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками в Instagram новинами та подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував фрагмент російської телепередачі з Малаховим та розповів, як його російський колега втюхує у голови росіян непряму пропаганду.

У ролику можна побачити Малахова, який у своїй програмі "Пусть говорят" спілкується з "експертами", зокрема, з астрологами, ворожками та екстрасенсами. Усі вони в один голос стверджують про розквіт росії та зникнення України. У підписі до публікації Анатоліч висловив свою думку щодо цього.

"Вскрилася ще одна руська консерва на ім'я Андрій Малахов. Це не пропаганда в лоб в стилі скабєєвой-кісельова. Це обережне і охайне втюхування наративів стаду ерефії. Він так завжди був типу поза політикою, але зараз такий час, коли "поза" вже не виходить. Про екстарасенсів і гадалок мовчу. В найскладніші часи вони отримують свою дозу популярності і грошей, бо люди хапаються за соломинку обіцянок, що все буде добре бо так сказав арестов... Ой вибачте, бо так сказали таро. Суть таж сама. В нас також люблять гадалок, не меньше ніж їх любить Малахов. Короче пусть говорят, а ми знаємо результат", - написав Анатоліч.

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