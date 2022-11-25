Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новою фотосесією у цікавій локації.

На нових фотографіях Анну знято у незвичайному місці – для зйомки вона обрала Національний музей народної архітектури та побуту України в Києві. Перед камерою вона з'явилася у стильному вбранні – вузьких чорних лосинах з темними черевиками та бежевому пальто-сукні з широкими краями, яке підкреслило струнку фігуру. Волосся дівчини розпущене та прикрите стильним капелюхом, а на обличчі легкий макіяж та окуляри з леопардовою оправою.

У підписі до публікації Неплях написала: "Останній осінній дзвінок в Україні". Користувачі відразу почали коментувати нову фотосесію дівчини, засипаючи її компліментами: "Дуже красиво", "Гарне місце та фото – історії там виходять просто фантастичні. Люблю Україну", "Як завжди", "Вогонь", "Красуня".

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