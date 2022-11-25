Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася фото та відео, та розповіла про свої враження після перегляду фільму.

На новій фотографії Ірина зображена в локації, де проходив показ, а на відео можна побачити кадри з виставки фотографій. Як видно, перед камерою продюсер з'явилася у стильному образі – на ній вузькі джинси та тепла синя кофта оверсайз, поверх якої вона накинула чорну безрукавку. Волосся Іри розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і зосереджений вигляд.

У підписі до публікації Горова написала: "Область Героїв" - фільм, що розриває серце на шматки. Навіть я, зі своєю силою та стійкісттю, в якийсь момент відчула, що майже не дихаю в заціпенінні. Катарсис. Наново проживати події минулого, але вже через призму неосяжного досвіду, отриманого за ці 9 адських місяців війни… Зовсім інші емоції, зовсім інше сприйняття. Ненависть. Біль. Співчуття. Неймовірної сили бажання не просто перемогти, а й покарати кожного причетного до цих нелюдських злочинів. P.S. Боляче розуміти, що на цьому не закінчилися страждання нашого народу. Сотні міст та селищ саме в цей час знаходяться під окупацією. Обов’язково вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо".

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