Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала дуже зворушливе відео, в якому піснею звернулася до кожного українця.

Як видно, у ролику Ліда зображена посеред жвавої київської вулиці, якою у повній темряві їздять машини. Судячи з кадрів, погода вітряна і досить прохолодна, але це додає цьому відео тепла. у ньому Ліда виконує пісню, якою звернулася до українців, а свою посаду вона присвятила символічній даті – 9 місяців від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У підписі до публікації артистка написала: "24 лютого, ми навіть не думали, що дві-три неділі перетворяться на 9 місяців… 24 лютого, ми навіть не могли уявити, які ми неймовірно сильні, відважні, сміливі. Що кожного місяця 24 число перетвориться на день усвідомлення скільки ми пройшли і скільки ще зможемо пережити. Але зараз ми точно знаємо, що ніяка темрява не переможе світло, що в кожному з нас".

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