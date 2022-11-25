Популярная украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью в украинским звездам-предателям, часто делится с поклонниками в Instagram новостями и подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал фрагмент российской телепередачи с Малаховым и рассказал, как его российский коллега втюхивает в головы россиян непрямую пропаганду.

В ролике можно увидеть Малахова, который в своей программе "Пусть говорят" общается с "экспертами", в частности, с астрологами, гадалками и экстрасенсами. Все они в один голос твердят о расцвете россии и исчезновении Украины. В подписи к публикации Анатолич выразил свое мнение по этому поводу.

"Вскрылась еще одна русская консерва по имени Андрей Малахов. Это не пропаганда в лоб в стиле скабеево-киселевая. Это осторожное и аккуратное втюхивание нарративов стада эрефии. Он так всегда был типа вне политики, но сейчас такое время, когда "вне" уже не выходит. Об экстрасенсах и гадалках молчу. В самые сложные времена они получают свою дозу популярности и денег, потому что люди хватаются за соломинку обещаний, что все будет хорошо, потому что так сказал арестов... Ой извините, потому что так сказали таро. Суть та же. У нас также любят гадалок, не меньше, чем их любит Малахов. Короче пусть говорят, а мы знаем результат", - написал Анатолич.

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