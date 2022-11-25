Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала романтичні фото із зимової фотосесії з новоспеченим чоловіком, а у підписі до публікації розповіла, як побудувати щасливі стосунки.

На нових фотографіях Анна та Олександр знято на прогулянці серед засніженої атмосфери. Перед камерою співачка з'явилася у світлій теплій шубці з бежевим шарфом на голові. Її волосся заховано за головним убором, а на обличчі легкий природний макіяж та умиротворення. Чоловік Ані позує на фото у темному вбранні, він весь час обіймає та цілує дружину.

У підписі до публікації Трінчер розкрила п'ять правил, як побудувати щасливі стосунки: "Перше: два рази сходитися і розходитися. При чому так, щоб перший раз «бортанула» ти, а другий — тебе. Обов'язковий інгредієнт: навіть у періоди розлучення — незрозуміла магія, хімія між вами, постійні «випадкові» зустрічі. Друге: дати собі обіцянку НЕ одружуватися до 30! Але порушити її, усвідомивши, що хочеш більшого, серйознішого саме з цією людиною. Третє: бути самостійними, самодостатніми, емоційно стабільними людьми, щоб підтримувати кохану людину у будь-якій ситуації, дивитися разом в одну сторону, поважати інтереси і діяльність один одного. Четверте: бути діловою, успішною серйозною, відповідальною жінкою у своїй діяльності…та ніжним кошенятком поруч із ним. П'яте: сміливо висловлювати свою думку, моментами не погоджуватися із рішенням і бути впевненою, що навіть якщо ти «щось не те верзеш», тобі не скажуть «ти жінка, давай слухайся», а спокійно обговорять і дійдуть до спільного рішення!

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