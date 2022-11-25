Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила романтичные фото из зимней фотосессии с новоиспеченным мужем, а в подписи к публикации рассказала, как построить счастливые отношения.

На новых фотографиях Анна и Александр запечатлены на прогулке среди заснеженной атмосферы. Перед камерой певица пояивлась в светлой теплой шубке с бежевым шарфом на голове. Ее волосы спрятаны за головным убором, а на лице легкий естественный макияж и умиротворение. Муж Ани позирует на фото в темном наряде, он все время обнимает и целует жену.

В подписи к публикации Тринчер раскрыла пять правил, как построить счастливые отношения: "Первое: два раза сходиться и расходиться. Причем так, чтобы первый раз "бортанула" ты, а второй тебя. Обязательный ингредиент: даже в периоды расставания непонятная магия, химия между вами, постоянные "случайные" встречи. Второе: дать себе обещание не жениться до 30! Но нарушить ее, осознав, что хочешь большего, более серьезного именно с этим человеком. Третье: быть самостоятельными, самодостаточными, эмоционально стабильными людьми, чтобы поддерживать любимого человека в любой ситуации, смотреть вместе в одну сторону, уважать интересы и деятельность друг друга. Четвертое: быть деловой, успешной серьезной, ответственной женщиной в своей деятельности… и нежным котёнком рядом с ним. Пятое: смело выражать свое мнение, моментами не соглашаться с решением и быть уверенным, что даже если ты "что-то не то несешь", тебе не скажут "ты женщина, давай слушайся", а спокойно обсудят и придут к общему решению!".

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