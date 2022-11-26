Молода дружина Віктора Павлика Катерина раніше працювала з ним та була його концертним директором, а різниця практично у 30 років не завадила їм будувати стосунки. Зараз пара виховує сина Мишка, активно ділиться сімейними кадрами в Інстаграм та дивує образами.

Катерина навіть почала займатися власним магазином дитячого одягу, щоб не сидіти без діла. Однак часті відключення світла та відсутність зв'язку, води та тепла змусили підкоригувати звичні плани.

День тому Катерина показала, як їхній ранок почався з відключення електроенергії, тому вони з сім'єю вирішили проїхатися, на той момент вони без світла були вже сім годин.

«Просто сіли та поїхали кататися. Зловили інтернет уже у Борисполі. А ось пішла друга доба, як ми без світла. Трохи проривається зв'язок, може ця сторінка завантажиться. Дали світло на 50 хвилин і знову нема. В душ сходити не встигла. Тільки Мишу купувати» – розповіла Катерина.

Варто зазначити, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло.

Михайло Павлик – первісток Репяхової та четверта дитина Віктора Павлика. Від попередніх стосунків у співака є син Олександр та дочка Христина, єдинокровні брат та сестра.

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