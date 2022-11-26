Блогер Екатерина Репяхова показала непростые будни, когда приходится смотреть за ребенком без света.

Молодая жена Виктора Павлика Катерина ранее работала с ним и была его концертным директором, а разница практически в 30 лет не помешала им строить отношения. Сейчас пара воспитывает сына Мишу, активно делится семейными кадрами в Инстаграм и удивляет образами.

Катерина даже стала заниматься собственным магазином детской одежды, чтобы не сидеть без дела. Однако частые отключения света и отсутствие связи, воды и тепла вынудили подкорректировать привычные планы.

День назад Катерина показала, как их утро началось с отключения электроэнергии, поэтому они с семьей решили проехаться, на тот момент они без света были уже семь часов.

«Просто сели и поехали кататься. Словили интернет уже в Борисполе. А вот пошли вторые сутки, как мы без света. Немного прорывается связь, может эта стори загрузится. Дали свет на 50 минут и снова нет. В душ сходить не успела. Только Мишу покупать» - рассказала Катерина.

Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

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