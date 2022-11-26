Відома актриса Ганна Саліванчук довгий час, як і інші українці, була без світла, зв'язку та тепла вдома. Артистка також поскаржилася, що це було справді складніше за звичайне, адже вони всі захворіли.
«Відчуваю себе дуже погано. А в суботу вистава, у неділю зйомка… У мене є лише один день, щоби взяти себе в руки. 25 годин без світла та води! Це дуже смішно, коли людина хвора, лежить без сил. Але коли дали світло – я підірвалася, як шалена!
Ура! Є світло та вода, нас не зламати! А я пішла відразу робити укладання, а то якщо знову відключать, а я без зачіски? – з гумором зауважила Саліванчук.
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Відомо, що російські злочинці вдарили по нашій інфраструктурі масово, внаслідок чого у багатьох областях українці залишилися без світла, зв'язку, тепла та води. Наразі йдуть відновлювальні роботи, тому відновлено 50% постачання.
Ганна розповіла, як минула її доба без звичних колись зручностей: «20 годин без світла, води, термос із гарячою водою закінчився. Ми хворі, а інгаляції нема як робити! Це жесть!" поскаржилася Саліванчук.
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