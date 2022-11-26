Известная актриса Анна Саливанчук долгое время, как и другие украинцы, была без света, связи и тепла дома. Артистка также пожаловалась, что это было действительно сложнее обычного, ведь они все заболели.
«Чувствую себя очень плохо. А в субботу спектакль, в воскресение съемка… У меня есть только один день, чтобы взять себя в руки. 25 часов без света и воды! Это очень смешно, когда человек болен, лежит без сил. Но когда дали свет – я подорвалась, как бешенная!
Ура! Есть свет и вода, нас не сломить! А я пошла сразу делать укладку, а то если снова отключат, а я без прически?» - с юмором подметила Саливанчук.
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Известно, что российские преступники ударили по нашей инфраструктуре массово, в результате чего во многих областях украинцы остались без света, связи, тепла и воды. Сейчас идут восстановительные работы, поэтому восстановлены 50% снабжения.
Анна рассказала, как прошли ее сутки без привычных когда-то удобств: «20 часов без света, воды, термос с горячей водой закончился. Мы больны, а ингаляции нет как делать! Это жесть!» пожаловалась Саливанчук.
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