Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Світлана Тарабарова розповіла, як живуть її батьки у деокупованому Херсоні. Як розповідають батьки Світлани, зараз Херсон дуже потерпає від ворожих атак. Крім того, як і по всій країні, є проблеми з водою та світлом.

"Обстріли та прильоти. У районі, де мій будинок, дуже багато прильотів. Світла і води поки що немає. Мама за технічною водою ходить на річку у 68 років. Питною ще начебто є запаси від моїх друзів військових та волонтерів, але все одно стоїть у чергах, бо незрозуміло, як буде далі", - поділилася Світлана Тарабарова .

За словами співачки, батьки намагаються не втрачати оптимізму та тримаються. Єдине, що дуже непокоїть виконавицю, це те, що її батько погано почувається.

"Голос у мами веселий. Вони з батьком почали грати в карти, мама так розважає його, бо він у тяжкому стані фізично. Каже: "Так ми боремось за життя", – розповіла Світлана Тарабарова .

Тарабарова також поділилася історією шотландця, у центрі звільненого міста почала готувати для місцевих жителів піцу, де збирається тепер велика черга.



Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

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