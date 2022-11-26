Как сообщает Politeka.net, украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, как живут ее родители в деоккупированном Херсоне. Как рассказывают родители Светланы, сейчас Херсон очень страдает от вражеских атак. Кроме того, как и по всей стране, есть проблемы с водой и светом.

"Обстрелы и прилеты. В районе, где мой дом, очень много прилетов. Света и воды пока нет. Мама за технической водой ходит на реку в 68 лет. Питьевой еще вроде бы есть запасы от моих друзей военных и волонтеров, но все равно стоит в очередях, потому что непонятно, как будет дальше", — поделилась Светлана Тарабарова.

По словам певицы, родители стараются не терять оптимизма и держатся. Единственное, что очень беспокоит исполнительницу, это то, что ее отец плохо себя чувствует.

"Голос у мамы веселый. Они с отцом начали играть в карты, мама так развлекает его, потому что он в тяжелом состоянии физически. Говорит: "Так мы боремся за жизнь", – рассказала Светлана Тарабарова.

Тарабарова также поделилась историей шотландца, в центре освобожденного города начал готовить для местных жителей пиццу, где собирается теперь большая очередь.



Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.