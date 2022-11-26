Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео зі своєї вбиральні, де показала, як створює черговий стильний образ.

Як видно, Даша почала своє відео з того, що з'явилася перед камерою у чорному комплекті білизни, яка гарно наголосила на її ідеальній фігурі. Спочатку дівчина показала модні чорні чоботи і розповіла, що дуже хоче їх взути, тому образ підбиратиме саме під них. Зрештою вона обрала елегантне вбрання – довгу чорну спідницю, топ та небесно-блакитний піджак, а зверху одягла стильне чорне пальто, яке лише підкреслило силует фігури.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Знаю, що чекали. Я теж скучила. Як вам сьогоднішній образ?" Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засипаючи її компліментами: "Гей, перестаньте бути такою красунею", "Ви така красива. Просто щелепа звисає", "Боже, яка ви худенька", "Красуня", "Дуже красиво, стильна і жіночна", "Даша, ну чого ви така мила?", "Ви красуня", "Даша! Ви така красуня! Просто Вау! А фігура, це окрема тема! Смак у вас теж дуже класний!".

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