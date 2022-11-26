Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео из своей гардеробной, где показала, как создает очередной стильный образ.

Как видно, Даша начала свое видео с того, что появилась перед камерой в черном комплекте белья, которое красиво подчеркнуло ее идеальную фигуру. Сначала девушка показала модные черные сапоги и рассказала, что очень хочет их обуть, поэтому образ будет подбирать именно под них. В конечном итоге она выбрала элегантный наряд – длинную черную юбку, топ и небесно-голубой пиджак, а сверху надела стильное черное пальто, которое только подчеркнуло силуэт фигуру.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Знаю, что ждали. Я тоже соскучилась. Как вам сегодняшний образ?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами: "Эй, перестаньте быть такой красавицей", "Вы такая красивая. Просто челюсть свисает", "Боже, какая вы худенькая", "Красавица", "Очень красиво, стильная и женственная", "Даша, ну чего вы такая милая?", "Вы красавица", "Даша! Вы такая красавица! Просто Вау! А фигура, это отдельная тема! Вкус у вас тоже очень классный!".

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