Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала кумедне відео, на якому заспівала пісеньку про москалів.

Як видно, Оля зняла себе в автомобілі, перед камерою вона з'явилася у стильному та практичному образі. На ній тепла світла кофта з коміром та гарне бежеве пальто. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі не макіяжу.

У ролику Цибульська виконала на новий лад дитячу новорічну пісеньку: "У лісі лісі темному засипле москаля, бо знає, що він кончений, дорослий і малюк". А у підписі до публікації співачки написала: "Я знаю, що вам не просто, як і мені. Але ми тримаємось!".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "100 відсотків, це правда і дуже хочеться, щоб це швидше сталося... А пісня дуже хороша для підняття настрою", "Краща новорічна пісня, можна навіть щедрувати з такої піти", "Пісня вогонь. Усіх їх, москалів, у землю!", "Головне, без русні. Вистоємо, переможемо", "Хочу таку пісню собі на рінгтон", "Яка ви хороша. Дякую за Ваш позитив і таку щирість завжди з передплатниками".

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