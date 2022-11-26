Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила забавное видео, на котором спела песенку о москалях.

Как видно, Оля запечатлела себя в автомобиле, перед камерой она появилась в стильном и практичном образе. На ней теплая светлая кофта с воротником и красивое бежевое пальто. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице не макияжа.

В ролике Цибульская исполнила на новый лад детскую новогоднюю песенку: "У лісі лісі темному засипле москаля, бо знає, що він кончений, дорослий і маля". А в подписи к публикации певицы написала: "Я знаю, что вам не просто, как и мне. Но мы держимся!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "100 процентов, это правда и очень хочется, чтобы это скорее случилось... А песня очень хорошая для поднятия настроения", "Лучшая новогодняя песня, можно даже щедровать с такой пойти", "Песня огонь. Всех их, москалей, в землю!", "Главное, без русни. Выстоим, победим", "Хочу такую ​​песню себе на рингтон", "Какая вы хорошая. Спасибо за Ваш позитив и такую ​​искренность всегда с подписчиками".

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