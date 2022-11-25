Екс-учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська зізналася, чому виїхала з України під час повномасштабної війни. Нині Камінська із сином та донькою живе у Нідерландах. Про проживання за кордоном та плани повернутися на Батьківщину вона розповіла в інтерв'ю новому проекту "Зірковий" для YouTube.

Виконавиця зазначає, що не змогла б залишатися в Україні як деякі її колеги, щоб усілякими способами допомагати в тилу. Так, Камінська навела приклад і співачку Дашу Астаф'єву, яка після 24 лютого змінила сцену на кухню і почала чистити картоплю на обіди для військових.

Слава Камінська припустила, що якби у колишньої солістки гурту "Микита" були діти, вона б також найімовірніше поїхала з ними в безпечне місце. Тому, як Даша Астаф'єва вона не змогла.

"Часто кажуть, що я поїхала. А що робити, коли маленькі діти? Я б, може, чистила картоплю, як Дашка Астаф'єва, якби не мала дітей. Якщо в мене зараз істерики в дитини, то що буде далі? Я не розумію. Я дуже хочу, щоб це все скінчилося і все було як раніше, але зараз такі часи. Я приїхала сюди з дітьми, багато жінок приїхали сюди з дітьми, без документів, без допомоги чоловіків, які зараз захищають нашу країну, без допомоги батьків, які не можуть приїхати по стану здоров’я чи ще якось", - розповіла Слава Камінська.

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