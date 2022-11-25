Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская призналась, почему уехала из Украины во время полномасштабной войны. Сейчас Каминская с сыном и дочкой живет в Нидерландах. О проживании за границей и планах вернуться на Родину она рассказала в интервью новому проекту "Зірковий" для YouTube.

Исполнительница отмечает, что не смогла бы оставаться в Украине как некоторые ее коллеги, чтобы всевозможными способами помогать в тылу. Так, Каминская привела в пример модель и певицу Дашу Астафьеву, которая после 24 февраля сменила сцену на кухню и начала чистить картофель на обеды для военных.

Слава Каминская предположила, что если бы у бывшей солистки группы "Никита" были дети, она бы тоже вероятнее всего уехала с ними в безопасное место. Потому, как Даша Астафьева не смогла бы.

"Часто говорят, что я уехала. А что делать, когда маленькие дети? Я бы может чистила картошку, как Дашка Астафьева, если бы не было детей. Если у меня сейчас истерики у ребенка, то что будет дальше? Я не понимаю. Я очень хочу, чтобы это все кончилось и все было как раньше, но сейчас такие времена… Я приехала сюда с детьми, многие женщины приехали сюда с детьми, без документов, без помощи мужчин, которые сейчас защищают нашу страну, без родителей, которые не могут приехать по состоянию здоровья или еще как-то", — рассказала Слава Каминская.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" показала подросших детей.

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" захотела выговориться после тяжелой потери.

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