Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя зазначив, що звертатиме увагу не лише на вокальні дані виконавців.

Співак Тарас Тополя розповів, за якими критеріями оцінюватиме конкурсантів Національного відбору на "Євробачення-2023". А також уточнив, чим його зможе зачепити учасник конкурсу. Про це знаменитість розповів в інтерв'ю в ефірі Єдиних новин, пише ТСН .

Лідер групи "Антитіла" зазначив, що звертатиме увагу не лише на вокальні дані виконавців, а й на їхню громадянську позицію. Ось чим його можна зачепити.

"Моя відповідальність - я це говорю відкрито - буде в тому, щоб оцінити під час війни громадянську позицію, проаналізувати певні вчинки артистів, їх заяви. Це щоб для себе спрогнозувати, як цей представник всього народу на "Євробаченні" даватиме інтерв'ю, як він спілкуватиметься із закордонною пресою, не лише з питань творчості та конкурсу, а й з питань соціально-політичної обстановки в країні", - розповів Тарас Тополя.

На думку члена журі Нацвідбору дуже важливі, адже зараз до українців прикута увага всього світу. Саме тому, каже Тарас, важливо, щоби учасники могли відстоювати свою країну не лише піснями, а й своєю позицією.

Нагадаємо,Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".

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