Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя отметил, что будет обращать внимание не только на вокальные данные исполнителей.

Певец Тарас Тополя рассказал, по каким критериям будет оценивать конкурсантов Национального отбора на "Евровидение-2023". А также уточнил, чем его сможет зацепить учатник конкурса. Об этом знаменитость рассказал в интервью в эфире "Єдиних новин", пишет "ТСН".

Лидер группы "Антитіла" отметил, что будет обращать внимание не только на вокальные данные исполнителей, но и на их гражданскую позицию. Вот чем его можна зацепить.

"Моя ответственность — я это говорю открыто — будет в том, чтобы оценить во время войны гражданскую позицию, проанализировать определенные поступки артистов, их заявления. Это чтобы для себя спрогнозировать, как этот представитель всего народа на "Евровидении" будет давать интервью, как он будет общаться с зарубежной прессой, не только по вопросам творчества и конкурса, но и по вопросам социально-политической обстановки в стране", — рассказал Тарас Тополя.

По мнению члена жюри Нацотбора, очень важны, ведь сейчас к украинцам приковано внимание всего мира. Именно поэтому, говорит Тарас, важно, чтобы участники могли отстаивать свою страну не только песнями, но и своей позицией.

Напомним, Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.