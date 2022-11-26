Улюбленець публіки, ведучий багатьох телепередач Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостячка" та "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав незвичайне фото з Дубая та розповів, коли вони були зроблені.

Як видно, на нових фотографіях Григорія знято в красивій локації серед дубайських хмарочосів. Перед камерою він з'являвся у легкому літньому вбранні – білих штанах та червоній футболці-поло, а на його ногах – світлі кроси.

У підписі до публікації Решетник розповів, коли було зроблено ці фотографії: "Мамо, я в Дубаї. 2021 рік. Знімаємо "Холостяк". Хто сьогодні з нами – ділитесь враженнями". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого: "Гриша, ти шапку надів? Мама хвилюється", "Пропав канал тому дивитимуся, як буде можливість", "Всі супер, добре зняли", "Так, обов'язково ми з вами. Це вже традиція, дякувати Богові та ЗСУ за цю можливість", "Якби було світло", "Світла ні, завтра з вами", "Клас", "Як зараз ви туди долетіли? А то ми збираємося їхати".

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