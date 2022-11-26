Любимец публики, ведущий многих телепередач Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостячка" и "Холостяк", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал необычное фото из Дубая и рассказал, когда они были сделаны.

Как видно, на новых фотографиях Григорий запечатлен в красивой локации среди дубайских небоскребов. Перед камерой он появлялся в легком летнем наряде – белых брюках и красной футболке-поло, а на его ногах светлые кроссы.

В подписи к публикации Решетник рассказал, когда были сделаны эти фотографии: "Мама, я в Дубае. 2021 год. Снимаем "Холостяк". Кто сегодня с нами – делитесь впечатлениями". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего: "Гриша, ты шапку надел? Мама волнуется", "Пропал канал поэтому буду смотреть, как будет возможность", "Все супер, хорошо сняли", "Да, обязательно мы с вами. Это уже традиция, благодарить Бога и ВСУ за эту возможность", "Если бы был свет", "Света нет, завтра с вами", "Класс", "Как сейчас вы туда долетели? А то мы собираемся уезжать".

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