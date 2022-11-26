Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши фрагмент нового кліпу.

Як виявилося, Аня не лише успішна модель та блогер, а ще й співачка. Цього разу вона представила шанувальникам не лише нову пісню "До тебе", а й розповіла про прем'єра кліпу. Судячи з фрагмента, який показала дівчина, кліп вийшов вельми нескромним, у ньому вона приміряла кілька образів, деякі дуже відверті.

У підписі до публікації Неплях написала: "Сьогодні прем'єра не лише треку "До тебе", а й неймовірно чуттєвого кліпу. Повне відео можна знайти на моєму ютуб каналі. Посилання у сторіс". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію дівчини: "Дуже чуттєво", "Жерсть, як це красиво! Класний текст, музика і голос, який сюди так підходить! Чесно – дуже здивована, але й рада, що українська музика тільки поповнюється новими голосами. Мільйони прослуховувань і переглядів", "Дуже красиво, по-справжньому", "Дуже красива пісня", "Ох, яка красива пісня!", "Люблю ці прозорі штуки", "Як же чуттєво. Мурашки", "Боже, як красиво".

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