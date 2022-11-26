Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав фрагмент нового клипа.

Как оказалось, Аня не только успешная модель и блогер, а еще и певица. В этот раз она представила поклонникам не только новую песню "До тебе", а рассказала о премьере клипа. Судя по фрагменту, который показала девушка, клип получился весьма нескромным, в нем она примеряла несколько образов, некоторые из них очень откровенные.

В подписи к публикации Неплях написала: "Сегодня премьера не только трека "До тебе", но и невероятно чувственного клипа. Полное видео можно найти на моем ютуб канале. Ссылка в сторис". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки: "Очень чувственно", "Жесть, как это красиво! Классный текст, музыка и голос, который сюда так подходит! Честно – очень удивлена, но и рада что украинская музыка только пополняется новыми голосами. Миллионы прослушиваний и просмотров", "Очень красиво, по-настоящему", "Очень красивая песня", "Ох, какая красивая песня!", "Обожаю эти прозрачные штуки", "Как же чувственно. Мурашки", "Боже, как красиво".

Напомним, "Как всегда": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях в модном пальто очаровала новой фотосессией.

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