Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Квартал 95" та "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівно відео, на якому продемонструвала незвичайний образ. А у своєму посту нарікала на непрацюючі ліфти через відключення світла, а також заінтригувала новорічним шоу.

У ролику Віра знята у цікавій локації, вона позує на камеру і в цей момент її ще й знімають на відео. Перед камерою артистка з'явилася у чорному пальті з кучерявими рукавами та незвичайним поясом, під яким видно світлу блузу та прикраси на шиї. Доповнює образ яскравий жовтий берет і хустку, якою покрита голова і шия, на руках співачки прозорі рукавички з блетками.

У підписі до публікації Кекелія написала: "Дотягнути 20-літрові пляшки води на 20-й поверх – звичайно ж це першочергове. Але й про красу не треба забувати! Новорічні привітання з блакитних телеекранів звучатимуть цього року попри все!".

Шанувальники не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Дуже красиво, приємно дивитися, просто чарівна принцеса", "Віра, ти красуня! Ти чудова і в супер вбранні, і в кросах на майданчику з дітьми!", "Стильно , як завжди", "Елегантно так", "Віра, ти красуня!", "Дуже красива".

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