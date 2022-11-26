Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательно видео, на котором продемонстрировала необычный образ. А в своем посте посетовала на неработающие лифты из-за отключений света, а также заинтриговала новогодним шоу.

В ролике Вера запечатлена в интересной локации, она позирует на камеру и в этот момент ее еще и снимают на видео. Перед камерой артистка появилась в черном пальто с кудрявыми рукавами и необычным поясом, под которым видно светлую блузу и украшения на шее. Допллняет образ яркий желтый берет и платок, которым покрыта голова и шея, в на руках певицы прозрачные перчатки с блетсками.

В подписи к публикации Кекелия написала: "Дотянуть 20-литровые бутыли воды на 20-й этаж – конечно же это первоочередное. Но и о красоте не нужно забывать! Новогодние поздравления с голубых телеэкранов будут звучать в этом году несмотря ни на что!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Очень красиво, приятно смотреть, просто волшебная принцесса", "Вера, ты красавица! Ты великолепна и в супер наряде, и в кроссах на площадке с детьми!", "Стильно, как всегда", "Элегантно так", "Вера, ты красотка!", "Очень красивая".

Напомним, "Как всегда": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях в модном пальто очаровала новой фотосессией.

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