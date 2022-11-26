Популярна українська ведуча Марічка Падалко щодня розповідає в Інстаграм про ситуацію в Україні, просування наших ЗСУ та найгучніші новини. На цей раз стало відомо, що Україна може повернутися до планових відключень електроенергії вже в понеділок. Найскладніша ситуація у Київській та Дніпропетровській області. Світло у Херсоні вперше може з'явитися вже завтра.

«Виробники електроенергії забезпечили понад 70 відсотків потреб споживання в країні після останніх ракетних обстрілів Росії.

Спочатку загоїли об'єкти критичної інфраструктури у всіх областях. Проте, дефіцит електроенергії становить 30 відсотків загального обсягу споживання.

"Українці повинні влаштувати блекаут-майдан проти влади" - розмріялися росіяни. «Путін – х**ло» - кричали кияни, поряд з поверненням світла, якого не було більше доби, а в деяких немає досі (відео 1-2)» - зауважила ведуча у добірці новин.

Також вона представила кадр «Дівчина з інгалятором» – фото із київської заправки вже стало мемом та символом незламності (фото 3). Батьки привезли дитину на АЗС, щоб дитина отримала необхідне лікування. Загалом за останню добу українці виявили витримку та винахідливість (відео 4-6)

"Генсек НАТО виключив переговори з Путіним до військової поразки Росії "Якщо Україна піде на переговори без перемоги над Росією на полі бою, міцного миру не вийде, тому необхідно й надалі надавати військову підтримку Києву", - генсек НАТО Єнс Столтенберг. "Якщо Захід дасть перемогти Путіну, то ціна буде вищою за жахливий початок зими для України та Європи: інші авторитарні лідери побачать, що сила винагороджується, і застосують її для досягнення своєї мети. Це зробило б наш світ більш небезпечним"

Водії закликають пішоходів зробити себе максимально видимими на дорогах. Ситуація дуже складна (фото 7)

На зустрічі президента Росії з матерями окупантів одна з них розповіла, якими були останні слова її сина перед загибеллю в Україні (відео 8). – написала ведуча.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.