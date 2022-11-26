Популярная украинская ведущая Маричка Падалко каждый день рассказывает в Инстаграм о ситуации в Украине, продвижении наших ВСУ и самых громких новостях. В этот раз стало известно, что Украина может возвратиться к плановым отключениям электроэнергии уже в понедельник. Самая сложная ситуация в Киевской и Днепропетровской области. Свет в Херсоне впервые может появиться уже завтра.

«Производители электроэнергии обеспечили более 70 процентов потребностей потребления в стране после последних ракетных обстрелов россии.

Первоначально заживили объекты критической инфраструктуры во всех областях. Тем не менее, дефицит электроэнергии составляет 30 процентов от общего объема потребления.

«Украинцы должны устроить блекаут-майдан против власти» - размечтались россияне. «Путин – х**ло» - кричали киевляне, рядя возвращению света, которого не было больше суток, а у некоторых нет до сих пор (видео 1-2)» - подметила ведущая в подборке новостей.

Также она представила кадр «Девушка с ингалятором» – фото из киевской заправки уже стало мемом и символом несокрушимости (фото 3). Родители привезли ребенка на АЗС, чтобы ребенок получил необходимое лечение. В целом за последние сутки украинцы проявили выдержку и изобретательность (видео 4-6)

«Генсек НАТО исключил переговоры с Путиным к военному поражению России "Если Украина пойдет на переговоры без победы над Россией на поле боя, крепкого мира не получится, поэтому необходимо и дальше оказывать военную поддержку Киеву", - генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Если Запад даст победить Путину, то цена будет выше ужасного начала зимы для Украины и Европы: другие авторитарные лидеры увидят, что сила вознаграждается, и применят ее для достижения своей цели. Это сделало бы наш мир более опасным"

Водители призывают пешеходов сделать себя максимально видимыми на дорогах. Ситуация очень сложная (фото 7)

На встрече президента России с матерями оккупантов одна из них рассказала, какими были последние слова ее сына перед гибелью в Украине (видео 8) Очень сочувствуете?» - написала ведущая.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.